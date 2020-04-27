В КоАП включат принцип презумпции невиновности

Министерство юстиции РФ заявило о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положения о презумпции невиновности привлекаемых к ответственности. Данное решение было принято после публичного обсуждения данной идеи, передает ТАСС.

Изначально принцип презумпции невиновности не был добавлен, так как он уже присутствует в проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который подготавливался одновременно с КоАП, заявили представители министерства юстиции.

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После ряда замечаний об его отсутствии, поступивших в министерство, было «принято решение закрепить принцип в статье 1.12 проекта КоАП». Также в ведомстве подчеркнули особую важность данного фундаментального принципа, которая тоже сыграла роль в принятии подобного решения.

Текст статьи будет следующим: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Дальнейшие подробности касательно принципа презумпции невиновности будут освещены в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

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