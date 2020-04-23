Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объяснил, почему московские полицейские имеют право штрафовать нарушителей по региональному закону. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Как пояснил Данчиков, между Министерством внутренних дел России и правительством Москвы было заключено соглашение, ратифицированное правительством России. Согласно ему, полицейские могут руководствоваться московским КоАП вместо федерального для назначения административных штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

При этом разъяснения Верховного суда (ВС) России о порядке наказания за нарушение самоизоляции не касались московского кодекса. «Они сделаны абсолютно корректно, но сделали их, отвечая на те вопросы, которые ставились именно по федеральному КоАП», — добавил Данчиков.

Кроме того, субъекты России имеют право устанавливать свои требования и ответственность за нарушения санитарно-эпидемических правил. По словам начальника Главконтроля, оно закреплено в недавно принятых в российское законодательство изменениях. Мосгордума воспользовалась этим правом, установив конкретные штрафы в городе.

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