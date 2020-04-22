В Москве установили рекорд по арестам в период пандемии коронавируса

В Москве установлен рекорд по количеству арестов. Так, в трехдневный период в марте после ограничения работы судов судьи избрали меру пресечения более 150 обвиняемым. Большинство из них — фигуранты дел о наркотиках, кражах, разбое и мошенничестве. Об сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Всего с 1 марта по 12 апреля — в период пандемии коронавируса — в московских судах было зарегистрировано 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте, большинство из которых были удовлетворены. Это на 46 процентов больше, чем в те же дни 2019 года, на 12 процентов выше показателей 2018 года и почти на 70 процентов — 2017-го.

По данным ФСИН, на 1 апреля в СИЗО по всей стране содержались 99,8 тысячи человек, что на две тысячи больше, чем 1 января. Указывается, что число задержанных возросло, несмотря на снижение общей численности тюремного населения и долгосрочной тенденции к снижению заключенных СИЗО. При этом в столичных изоляторах на 1 апреля содержались 9,4 тысячи человек, что на 281 человека больше, чем по состоянию на 1 марта.

Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков предположил, что в марте действительно был всплеск, связанный с возбуждением дел. Рост преступности мог быть обусловлен снижением фактических зарплат и ростом безработицы. Помимо этого могли активизироваться грабители из-за того, что многие россияне самоизолировались на даче, также появились злоумышленники, обманывающие граждан под видом социальных работников и волонтеров.

Ранее Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции, уточнив различия по привлечению к ответственности по статьям 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при ЧС»).

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