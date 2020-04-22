Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Соответствующая информация указана на сайте судебного органа.

Так, привлечению к ответственности по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») подлежат граждане с подозрением на наличие инфекционного заболевания, люди, прибывшие в Россию, в том числе, из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или находившиеся в контакте с заразившимся или с подозрением на COVID-19.

Также положения этой статьи распространяются на тех, кто уклоняется от лечения, нарушает санитарно-противоэпидемический режим и не выполняет в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор.

Россияне, которые не соблюдают режим самоизоляции, например, требование дистанцирования или запрет на посещения территорий общегородского значения в Москве или передвижение по городу без уважительной причины, подпадают под действия другой статьи КоАП — 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

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ВС призвал назначать наказание, отвечающее требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности. Также в сообщении указывается, что штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года может быть выписан в течение года после выявления такого факта.

Ранее ВС дал разъяснения судьям о том, как рассматривать уголовные дела о фейках про коронавирус. Обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно опасных последствий от распространения ложной информации о коронавирусе.

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