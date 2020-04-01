Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp из-за коронавируса. Об этом Медиазоне сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, было рассмотрено дело в отношении местного кафе, которое продолжило работать, несмотря на указ региональных властей о приостановке деятельности на выходной неделе с целью предотвращения распространения опасной инфекции.
В копии постановления суда говорится, что заседание проводилось по видеозвонку WhatsApp. В итоге было принято решение о закрытии заведения на 45 дней. Речь идет о невьянском кафе «Симба», уточнили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, чьи сотрудники опечатали двери заведения.
Суды с использованием видеосвязи также прошли в Казани. Были рассмотрены два административных дела в отношении активистов, которым вынесли постановление о назначении штрафа.
Верховный суд России сообщил о приостановке рассмотрения дел российскими судами с 19 марта до 10 апреля из-за коронавируса. Ограничения не касается дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным. При наличии технической возможности суды должны рассматривать дела по видеосвязи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения