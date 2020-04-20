ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в условиях коронавируса

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил о переполненности следственных изоляторов (СИЗО), что становится проблемой в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем письме председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, передает «Коммерсантъ».
По данным тюремного ведомства, по состоянию на 1 апреля 2020 года перегруженность испытывают в 22 СИЗО, причем особо сложная обстановка наблюдается в Москве, Московской области и Крыму. Только за последний месяц, указывает Калашников, суды арестовали 44 процента обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести.
Глава ФСИН просит Лебедева ориентировать суды на то, чтобы не отправлять в СИЗО таких подследственных и не заключать под стражу фигурантов экономических дел.
По данным издания, Верховный суд (ВС) готовит новые рекомендации для нижестоящих судов по рассмотрению дел в условиях пандемии. В частности, планируется полностью приостановить процессы по уголовным делам, которые невозможно рассмотреть без участия обвиняемого.
С тех пор как 18 марта российским судам было рекомендовано приостановить по возможности производство по делам, не требующих безотлагательного рассмотрения, единообразия в действиях судей не наблюдается. Одни продолжают работать в прежнем режиме, несмотря на распространение опасной инфекции, другие откладывают заседания в связи с угрозой распространения коронавируса.
Некоторые российские суды предпочитаются переходить на дистанционную работу. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 20 апреля начнет проводить заседания по Skype.
1 апреля сообщалось, что Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание с использованием мессенджера WhatsApp. Было рассмотрено дело в отношении местного кафе, которое продолжило работать, несмотря на указ региональных властей о приостановке деятельности с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения