Суды в России впервые начнут рассматривать дела по интернету из-за коронавируса

В России суды впервые начнут рассматривать дела по интернету из-за коронавируса. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Первые слушания с использованием технологии веб-видео-конференц-связи проведет высший суд страны 21 апреля. Участники процесса будут присутствовать на онлайн-заседании из дома или офиса. Их личность будет подтверждаться посредством биометрической аутентификации по лицу и голосу, уточняет ТАСС.

В Верховном суде предполагают, что новый порядок судопроизводства позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 20 апреля сообщалось о подготовке Верховным судом новых рекомендаций для нижестоящих судов по рассмотрению дел в условиях пандемии. В частности, планируется полностью приостановить процессы по уголовным делам, которые невозможно рассмотреть без участия обвиняемого.

С тех пор как 18 марта российским судам было рекомендовано приостановить по возможности производство по делам, не требующим безотлагательного рассмотрения, единообразия в действиях судей не наблюдается. Одни продолжают работать в прежнем режиме, несмотря на распространение опасной инфекции, другие откладывают заседания в связи с угрозой распространения коронавируса.

Некоторые российские суды предпочитают переходить на дистанционную работу. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области планирует проводить заседания по Skype.

1 апреля сообщалось, что Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание с использованием мессенджера WhatsApp. Было рассмотрено дело в отношении местного кафе, которое продолжило работать, несмотря на указ региональных властей о приостановке деятельности с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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