Российский блогер попросил Путина провести газ в свой город

Блогер из Забайкальского края Леха Кочегар вместе со своими соратниками пришел в приемную Владимира Путина и принес туда уголь и валежник — подарок президенту. Таким образом активисты попросили его провести в Читу газ. Видео опубликовано на YouTube-канале Кочегара.

Кочегар вместе со своими союзниками заявил, что хотел бы, чтобы президент разжег свой камин с помощью этого угля и оценил, каким воздухом дышат забайкальцы. По их мнению, газификация улучшит не только жизнь горожан, но и экологическую ситуацию — в Чите периодически появляется смог от печей и частных кочегарок.

Ранее в одном из поселков Ульяновской области одну из улиц назвали в честь Владимира Путина, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам с прокладкой коммуникаций. В населенном пункте нет электричества, отсутствуют газо- и водоснабжение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru