Российский блогер попросил Путина провести газ в свой город

Блогер из Забайкальского края Леха Кочегар вместе со своими соратниками пришел в приемную Владимира Путина и принес туда уголь и валежник — подарок президенту. Таким образом активисты попросили его провести в Читу газ. Видео опубликовано на YouTube-канале Кочегара.
Кочегар вместе со своими союзниками заявил, что хотел бы, чтобы президент разжег свой камин с помощью этого угля и оценил, каким воздухом дышат забайкальцы. По их мнению, газификация улучшит не только жизнь горожан, но и экологическую ситуацию — в Чите периодически появляется смог от печей и частных кочегарок.
Ранее в одном из поселков Ульяновской области одну из улиц назвали в честь Владимира Путина, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам с прокладкой коммуникаций. В населенном пункте нет электричества, отсутствуют газо- и водоснабжение.