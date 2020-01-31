Российскую улицу назвали в честь Путина для привлечения внимания

В поселке Лысогорском Ульяновской области одну из улиц назвали в честь президента России Владимира Путина, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам с прокладкой коммуникаций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение о наименовании приняли еще в декабре прошлого года, однако это оставалось неизвестным. Также в топонимике Лысогорского появились улицы Сталина, 75-летия Победы, Ветеранов, Мира, Дружбы и другие.

Глава Подкуровского сельского поселения Валентина Прокудина рассказала газете, что несколько лет назад здесь выделили 800 участков для многодетных семей и участников боевых действий. Но в поселке нет электричества, отсутствуют газо- и водоснабжение, хотя магистральные линии проходят рядом и к ним можно подключиться.

Местный совет депутатов откликнулся на просьбы собственников и неоднократно обращался с в администрацию района. Однако муниципальные власти исключали из повестки вопрос о коммуникациях в Лысогорском. Тогда, отчаявшись, люди приняли решение назвать улицу именем президента. «Может, хотя бы теперь на нас обратят внимание, все-таки будет стыдно, наверное, что улица 75-летия Победы, улица Ветеранов или улица Путина будут в таком состоянии», — подытожила Прокудина.

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