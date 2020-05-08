В РПЦ рассказали о нехватке денег в храмах из-за коронавируса

Запрет прихожанам посещать храмы из-за коронавируса больше всего скажется на сельских, строящихся и зарубежных храмах Русской православной церкви (РПЦ), которые пострадают из-за сокращения церковных бюджетов и нехватки денег. Об этом рассказал настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, передает РИА Новости.

Вигилянский объяснил, что во всех храмах, где есть строгий карантин, бюджет «подвис», а денег, которые переводят прихожане, не хватает даже на зарплаты сотрудникам. Он добавил, что будут проблемы со взносами в епархиальные управления и Московскую патриархию, и уточнил, что эти средства шли в учебные заведение, на культурные и научные проекты.

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В храме мученицы Татианы при МГУ также практически не осталось средств, чтобы платить зарплату сотрудникам. Вигилянский уверен, что, если карантин продлят, штатных сотрудников придется переводить на полставки.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников. По его словам, он переживает «душевную боль» каждый раз, когда думает о православных людях, которые не могут посещать храмы, а священники вынуждены совершать богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной помощи.

За последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования. На 8 мая зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 человек выздоровели.

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