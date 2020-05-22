РПЦ заявила о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии

Русская православная церковь (РПЦ) находится в чрезвычайно сложном материальном положении из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на онлайн-слушаниях Общественной палаты, передает «Интерфакс».

По словам Легойды, религиозные организации живут за счет пожертвований. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

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Он добавил, что приходы организовали волонтерскую помощь и разносили продукты. В этом участвовали и священники, и архиереи, и епископы. Легойда также поблагодарил депутатов Госдумы за то, что ранее 22 мая они приняли законопроект о поддержке благотворительности.

О нехватке денег в РПЦ из-за отсутствия прихожан сообщалось также 8 мая. Как рассказывал протоиерей Владимир Вигилянский, во всех храмах, где введен строгий карантин, практически нет денег, а переводимых пожертвований едва хватает на зарплаты сотрудникам. Глава РПЦ патриарх Кирилл обращался к богатым прихожанам с просьбой материально помочь священникам.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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