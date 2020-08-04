Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Произведение появилось в Instagram артиста.

Шнуров высмеял слова патриарха, отметив, что «вся роскошь» священнослужителей критикам просто показалась.

На руке часы за тыщи,

Крест торчит из Роллс Ройса.

Ты мирянин бога бойся,

Обретет кто духом нищий.

Что вы взяли за манеры,

Начитавшись глупостей?

Это все вопросы веры,

Батюшки же вне страстей

Ранее патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве. По его словам, в них нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет. «Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут»,— заявил он.

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