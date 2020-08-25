Российских священников решили наказывать за разглашение церковных тайн

Российских священников и монахов решили наказывать за разглашение церковных тайн и конфиденциальных сведений. Наказание установил Синод Русской православной церкви (РПЦ), передает «Интерфакс».

Священники, совершившие нарушение, получат запрет в служении на срок до года. При повторном совершении такого деяния — на срок до трех лет.

Монашествующих отлучат от причастия на срок до года, а при повторном нарушении — на срок до трех лет.

В Синоде пояснили, что священники и монахи могут получить благословение на разглашение тайны только от патриарха или епархиального архиерея. Поводом для решения ввести наказание стали случаи разглашения внутрицерковных тайн третьим лицам, в том числе представителям СМИ, пишет «Интерфакс».

21 августа патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих задуматься не только о вселенском конце света, но и об их собственном, имея в виду смерть. По его мнению, это актуальный для христиан вопрос. Патриарх добавил, что каждый знает, с какой легкостью поддается на искушения и соблазны, совершая грех и беззаконие — по его словам, забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом.