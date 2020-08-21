Патриарх Кирилл призвал задуматься о собственном конце света

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих задуматься не только о вселенском конце света, но и об их собственном, подразумевая смерть. Об этом предстоятель РПЦ заявил в пятницу, 21 августа, после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря. Его слова передает РИА Новости.

За литургией в пятницу читали отрывок из Евангелия от Матфея, напомнил патриарх. «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей», — сказал он.

«Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя… Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», — продолжил предстоятель РПЦ, по убеждению которого, для христианина вопрос о своей смерти очень актуален.

Он также отметил, что каждый знает, «как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие». «С этим багажом мы и предстанем [перед Богом] не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем… Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию», — сказал патриарх.

Кроме того, предстоятель РПЦ посоветовал в своей жизни больше «обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему».

20-21 августа священнослужитель совершил первый визит за пределами Москвы и Московской области после начала пандемии коронавируса. Он отправился в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь, где принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению обители. Глава РПЦ также осмотрел монастырь.