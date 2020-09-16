У российского храма изобразили купающегося в золоте патриарха Кирилла

У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась работа уличного художника Славы Птрк. Он изобразил предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в виде персонажа мультфильма Скруджа Макдака, купающегося в золоте. Снимки новой работы появились в Facebook-аккаунте художника.

Слава Птрк рассказал, что в этом году исполняется десять лет одной из первых его работ, посвященной патриарху Кириллу — тогда он изобразил главу РПЦ в виде копилки. «В 2010-2012 было сделано четыре версии, после чего был долгий перерыв. И вот теперь сделал новую версию на том же месте», — написал художник, отметив, что «богатство растет, и жизнь становится радостнее».

В начале августа патриарх Кирилл опроверг слухи о своем личном богатстве. По его словам, в таких заявлениях нет ни капли правды, а распространяют их для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.

Слава Птрк (настоящее имя Станислав Комиссаров) — современный российский художник, часто использующий трафареты в своих работах. Стал победителем международного конкурса Portrait Now! в Копенгагене.