Патриарх Кирилл назвал рискованным законопроект о порядке изъятия детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью. Об этом говорится в его обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Священнослужитель призвал организовать общественное обсуждение законопроекта, предусматривающего ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи.

«Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение», — отметил патриарх.

По его словам, проблема необоснованного изъятия детей у их родителей является очень серьезной. Он заявил о нередких случаях административного произвола органов опеки.

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению районного суда и при доказанной вине родителей, был внесен на рассмотрение Госдумы в июле. Необходимые поправки вносятся в Гражданский и Семейный кодексы. Согласно пояснительной записке, изъятие ребенка из семьи может использоваться как мера немедленного реагирования.