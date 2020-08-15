В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей из семьи

Изъятие детей из семьи — крайняя мера, на которую власти идут только в случае реальной угрозы жизни ребенка. Об этом РИА Новостирассказал замминистра просвещения Денис Грибов.

По его словам, для принятия подобного решения должны быть неопровержимые доказательства. Он отметил, что есть и другие основания. Так, в каждом отдельном случае надо детально взвешивать факты и анализировать ситуацию. Грибов также заявил, что все случаи изъятия детей должны решаться с максимальным учетом интересов несовершеннолетних.

Ранее глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Госдуму был внесен законопроект о возможности внесудебного изъятия детей из семьи только в крайних случаях. По словам депутата, инициатива позволит ограничить практику отобрания несовершеннолетних. Согласно документу, без суда это можно будет сделать, только когда есть риск смерти ребенка в течение нескольких часов.