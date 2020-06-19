Стала известна судьба изъятых детей у россиян с плохим ремонтом дома

Четверо детей, изъятые у россиян в Оренбургской области, вернулись в семью и временно будут жить с бабушкой, пока родители не сделают ремонт. Их судьба стала известна РИА Новости.

В региональном правительстве агентству рассказали, что бабушка живет в Орске, в 40 километрах от поселка Тюльпанный, где находится дом многодетной пары. «Сегодня все дети вернулись в семью», — сказали в администрации.

Помимо ремонта, супруги обещали соцслужбам устроить детей в детский сад и школу. Губернатор Денис Паслер поручил выделить семье специального человека, который поможет отцу семейства найти работу и создать подходящие жилищные условия.

В конце мая четырех из пяти несовершеннолетних забрали из семьи, потому что они жили в разваливающемся доме. Видео жестокого изъятия появилось в сети и вызвало резонанс. Родители говорили, что купили здание на материнский капитал и просили чиновников помочь с улучшением жилищных условий, но вместо этого к ним пришли соцслужбы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности работников органов опеки, которые хотели через суд ограничить родителей в правах. Глава Домбаровского района, который был инициатором изъятия детей, уволился по собственному желанию.

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