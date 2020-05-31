Силовая операция по изъятию пятерых детей из российской семьи попала на видео

Видео: t.me/huepub

В Оренбургской области сотрудники опеки забрали пятерых детей из семьи, просившей о помощи с жильем, сообщает Telegram-канал HUE, опубликовавший в воскресенье, 31 мая, видео силовой операции, в которой участвовали полицейские. Родители пытались оказать сопротивление стражам порядка.

Видео изучают сотрудники Следственного комитета России.

В настоящее время дети находятся в больнице. Ходатайство об ограничении их родителей в правах будет рассмотрено судом.

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