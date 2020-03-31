Решена судьба прожившей всю жизнь в московской клинике девочки

Мосгорсуд признал законным передачу органам опеки пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя». О дальнейшей судьбе ребенка рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает РИА Новости во вторник, 31 марта.

По ее словам, суд отказал в удовлетворении апелляции родителей девочки, ограниченных в родительских правах.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в клинике «Мать и дитя». Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать его. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать девочку. Мать девочки уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

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