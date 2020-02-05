Суд решил судьбу пять лет живущей в московской клинике девочки

Пресненский суд Москвы решил судьбу пятилетней девочки, которая с рождения живет в столичной клинике «Мать и дитя», ограничив ее родителей в правах, сообщает ТАСС.

Ребенка передадут из перинатального центра органам опеки, где он будет содержаться до совершеннолетия. Также суд обязал мать и отца выплачивать дочери алименты в размере четверти ежемесячного заработка.

Ранее органы опеки и попечительства района Арбат просили суд ограничить права родителей девочки, так как они крайне редко ее посещали, никогда не забирали даже на праздники и не участвовали в воспитании. Защита семейной пары говорила, что они не могут забрать дочь, пока врачи не предоставят им достоверные сведения о ее здоровье.

Согласно решению Гагаринского районного суда от 20 сентября 2019 года, родственники должны были забрать девочку до 2 декабря, но этого не было сделано.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и после выписки был госпитализирован в отделение патологии новорожденных клиники «Мать и дитя». Спустя несколько месяцев младенца выходили и отправили в семью, но вскоре мать вернула дочь врачам. Родители были уверены, что она тяжело больна и должна находиться рядом с реанимацией. Ежемесячно родственники платили миллион рублей за ее пребывание в отдельной палате, дополнительно оплачивалась работа двух нянь. Весной клиника расторгла договор об оказании медицинских услуг ребенку из-за отсутствия показаний, возвращала плату, которую вносили мать с отцом, но они не забрали девочку. Им предлагали обследовать дочь в других медицинских центрах, но те отказались. О желании взять девочку к себе заявляли бабушка и дедушка.

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