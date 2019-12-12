Клиника решила через приставов вернуть россиянам живущую там с рождения дочь

Российская клиника «Мать и дитя», в которой с рождения живет пятилетняя девочка, направила в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) исполнительные листы, чтобы приставы обязали родителей забрать ребенка. Об этом сообщила пресс-служба клиники, передает «Интерфакс».

В сообщении клиники сказано, что сейчас «здоровью ребенка ничего не угрожает», хотя после рождения девочка попадала в реанимацию, ей также проводили диагностические и реабилитационные процедуры.

В клинике подчеркнули, что неоднократно обращались к родителям, чтобы те забрали ребенка — у девочки не было медицинских показаний для продолжения лечения. Родители «категорически настаивали» на продолжении стационарного наблюдения. В январе 2019 года после очередного отказа руководство клиники обратилось в органы опеки и попечительства. 21 марта клиника обратилась в суд, в сентябре он обязал родителей забрать ребенка. Решение вступило в силу 18 ноября, его надо было исполнить до 2 декабря.

Ранее стало известно, что родители оставили пятилетнюю девочку в больнице и платили за это более миллиона рублей в месяц. Изначально ребенка оставили там из-за недоношенности, но за несколько месяцев врачи выходили маленькую пациентку и отправили домой. Через несколько дней мать вернула дочь, но не осталась с ней, отметив, что должна заботиться о еще о трех детях. К ней прикрепили двух нянечек с зарплатой около 150 тысяч рублей. Семья приезжала к ребенку редко, утверждая, что она глубокий инвалид и не выживет без медпомощи.

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