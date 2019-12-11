Россияне всю жизнь держали здорового ребенка в клинике за миллион рублей в месяц

Россияне на всю жизнь оставили своего ребенка в больнице и платили за это более одного миллиона рублей в месяц, пишет «Комсомольская правда».

Родители пятилетней девочки, которая с рождения живет в больничной палате московского перинатального медицинского центра «Мать и дитя», оставили ее там из-за недоношенности в младенчестве. Издание пишет, что за несколько месяцев врачи выходили маленькую пациентку и отправили домой. Через несколько дней мать вернула дочь, но не осталась с ней, отметив, что должна заботиться о еще трех детях.

По информации издания, девочку определили в одноместную палату за один миллион рублей в месяц и прикрепили к ней двух нянечек с зарплатой около 150 тысяч рублей. Семья приезжала к ребенку редко и никогда больше не забирала. Самым близким для нее человеком стала няня. Родители утверждали, что ребенок глубокий инвалид и не выживет без медицинской помощи. О том, как и от чего врачи лечили пациентку, не уточняется.

В 2018 году о девочке узнали сотрудники благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которые начали судиться с родственниками. На судах работники медцентра утверждали, что с ребенком все нормально и опасности для здоровья нет. Прошло несколько комиссий по делам несовершеннолетних, доследственные и прокурорские проверки. В начале 2019 года руководство клиники расторгло договор об оказании платных медицинских услуг, но это не помогло заставить отца и мать забрать дочь.

В настоящий момент столичный департамент социальной защиты населения собирается начать процесс ограничения родительских прав. Решается вопрос о судьбе пациентки. По словам уполномоченной по делам ребенка Анны Кузнецовой, самый оптимальный вариант — если ее заберут бабушка с дедушкой. Однако родители все это время запрещали им приближаться к внучке, и если эта проблема не будет решена, возможно, будет рассматриваться вопрос с удочерением. Ситуацию, когда девочка попадет в семью к своим родителям, омбудсмен назвала маловероятной и опасной.

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