Мать избитой в Ингушетии девочки передумали лишать родительских прав

Суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери Аиши Ажиговой, которую избила тетя в Ингушетии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в своем Instagram.

Суд приостановил рассмотрение дела против Лидии Ажиговой из-за отсутствия достаточных доказательств. Кузнецова отметила, что у следствия нет вопросов к женщине.

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18 сентября Аиша встретилась с матерью. Как рассказала Кузнецова, ребенок очень обрадовался, увидев ее в больнице. «Аиша просила, чтобы мама больше никуда не уходила. А Лидия крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала», — говорится в сообщении. Утверждается, что девочку насильно забрали у матери вместе с двумя братьями родственники по линии отца, они не виделись больше года. Когда женщина узнала про избиение дочери, она попыталась встретиться с ней в больнице, но ей это не удалось, и она обратилась к детскому омбудсмену.

Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. Позднее ее перевезли в Москву, медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию. 7 августа Аише ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки, врачи собираются установить ей протез.

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