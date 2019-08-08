Избитой девочке из Ингушетии поставят протез вместо ампутированной руки

Врачи собираются установить протез семилетней Аише А. из Ингушетии, которую, предположительно, пытала родная тетя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По его словам, первые полторы-две недели медики будут наблюдать за ребенком, после чего можно будет обсуждать тему протезирования. «Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем обязательно будет протез», — сказал Рошаль.

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Медики до последнего надеялись сохранить руку и откладывали операцию. Накануне, 7 августа, девочке все же ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки.

Аиша А. поступила в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля, на следующий день ее отправили в Москву. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. По делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка обвинение предъявлено ее тетке по линии отца. Малышка жила с ней с осени 2018-го. По версии следствия, в течение этого времени женщина била ребенка ремнем и отрезком шланга. Сейчас она арестована.

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