Стало известно о состоянии избитой в Ингушетии девочки с ампутированной рукой

Состояние семилетней Аиши А. из Ингушетии, которую, предположительно, пытала родная тетя, улучшается. Об этом сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, передает «Интерфакс».

«С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает», — заявили агентству в пресс-службе НИИ.

Материалы по теме «Врачи несли ей шоколадки и плакали» Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию

Кроме того, отмечается, что девочка разговаривает и «хорошо вступает в контакт». Для ее лечения в больнице имеется все необходимое, она получает сеансы баротерапии (процедура насыщения организма кислородом под высоким давлением — прим. «Ленты.ру»).

Медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию. 7 августа ей все-таки ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки. Врачи собираются установить ей протез.

Аиша А. поступила в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля, на следующий день ее отправили в Москву. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. По делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка обвинение предъявлено ее тетке по линии отца. Малышка жила с ней с осени 2018-го. По версии следствия, в течение этого времени женщина била ребенка ремнем и отрезком шланга. Сейчас она арестована.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!