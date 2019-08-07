Избитой девочке из Ингушетии ампутировали руку

Московские врачи прооперировали семилетнюю Аишу А. из Ингушетии, которую предположительно пытала родная тетка. Девочке ампутировали кисть и предплечье правой руки, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

«Была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», — сказал собеседник агентства.

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Накануне, 6 августа, сообщалось, что консилиум пришел к выводу о необходимости ампутации. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался, решение по нему все время откладывалось, медики до последнего надеялись сохранить руку.

Аишу А. доставили в Москву из Назрани в тяжелом состоянии в начале июля. На ее туловище было множество ушибов, травм, следов ожогов и укусов. У девочки диагностировали старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков, не леченный врожденный вывих тазобедренного сустава. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Обвинение предъявлено ее тете по линии отца, в чьей семье малышка жила последние несколько месяцев. По версии следствия, с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина периодически била девочку ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Она помещена в СИЗО.

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