Первую встречу изувеченной девочки из Ингушетии с матерью показали на видео

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка / YouTube

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка Аиша, которой пришлось ампутировать руку, встретилась с матерью Лидией Ажиговой. Их первую встречу сняли на видео. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Аиша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит". Аиша просила, чтобы мама больше никуда не уходила. А Лидия крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала», — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

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Уточняется, что Аишу насильно забрали у матери вместе с двумя сыновьями родственники по линии отца. Ажигова не смогла вернуть дочь. Они не виделись более года. Как только Ажигова узнала о том, что случилось с Аишей, она сразу приехала к ней в больницу, однако попытки увидеть ребенка оказались безрезультатны. Тогда женщина обратилась к детскому омбудсмену.

Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. Позднее ее перевезли в Москву, медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию. 7 августа Аише ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки, врачи собираются установить ей протез.

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