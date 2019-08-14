Мать избитой до ампутации руки девочки из Ингушетии потребовала вернуть ее

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала за ней с адвокатом, потребовав оплатить билеты в Москву. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева, передает РИА Новости.

«Я сказала, что не собираюсь этого делать [отдавать ребенка]. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — сказала Чахкиева.

7 августа Аише А. ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки, врачи собираются установить ей протез. Медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию.

Аиша поступила в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля, на следующий день ее отправили в Москву. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. Обвинение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предъявлено ее тете по линии отца, с которой ребенок жил с осени 2018-го. По версии следствия, в течение этого времени женщина била девочку ремнем и отрезком шланга. Сейчас она арестована.

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