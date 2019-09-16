Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя Аиша идет на поправку. Об этом сообщается на сейте уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По ее словам, если месяц назад девочка еле ходила, то сейчас она «активная, общительная, веселая, бегает и ее не догнать». Детский омбудсмен отметила, что Аиша начала играть в куклы, хотя ранее ее интересовали только машинки.

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При этом говорить о выписке пока еще рано, лечение продолжается. Также пока не решен вопрос о дальнейшем жизнеустройстве девочки, однако, по словам Кузнецовой, поскольку родная мать Аиши не является фигурантом уголовного дела, ничто не препятствует ее воссоединению с ребенком.

Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. Позднее ее перевезли в Москву, медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию. 7 августа Аише ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки, врачи собираются установить ей протез.

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