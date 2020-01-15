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Родители живущей в клинике девочки согласились забрать ее и выдвинули условие

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Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, согласились сделать это при условии, что им будет предоставлен полный выписной эпикриз за годы лечения ребенка. Об этом заявила адвокат матери ребенка Ольга Лукманова в разговоре с «Коммерсантом» после закрытых слушаний в Пресненском суде.

По ее словам, родители девочки не забирали дочь, поскольку до марта 2019 года им сообщали о плохом самочувствии ребенка и выставляли счета за лечение. Однако в марте медики якобы поменяли свое мнение о состоянии здоровья ребенка.

Лукманова отметила, что на протяжении пяти лет родители девочки получали только краткую выписку из центра. Для полноценного ухода за ребенком дома им нужна полная выписка. Адвокат добавила, что родители продолжают платить клинике, однако позднее уточнила, что после расторжения договора «Мать и дитя» возвращала семье пациентки полученные платежи.

В пресс-службе центра изданию пояснили, что договор с родителями девочки был расторгнут 20 марта 2019 после комплексного медобследования девочки. После этого клиника якобы перестала взимать средства с семьи ребенка. О полной выписке девочки в центре не сообщается.

Судебные заседания по данному делу хотят сделать закрытыми в интересах ребенка, сообщили изданию в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы. Следующее заседание назначено на 28 января.

В декабре 2019 года стало известно, что органы опеки Москвы подали иск в суд с требованием ограничить в родительских правах мать и отца девочки.

Родившаяся в 2014 году в московской клинике «Мать и дитя» девочка после выписки была госпитализирована в отделение патологии новорожденных. Изначально врачи оставили ребенка там из-за недоношенности, но спустя несколько месяцев ее выходили и отправили домой.

Родители вернули дочь врачам, а ее мать заявила, что не может остаться вместе с малышкой, поскольку должна заботиться о еще трех детях. В течение пяти лет родители платили за больницу более миллиона рублей в месяц. Однако врачи заявили, что у девочки не было медицинских показаний для продолжения лечения.

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