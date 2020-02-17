Стало известно о братьях прожившей всю жизнь в клинике российской девочки

У пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в клинике «Мать и дитя», есть трое братьев. Их не будут изымать из семьи, так как для этого нет оснований. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

Братья живут с матерью, они учатся на семейной форме обучения. Сколько лет мальчикам, омбудсмен не уточнила.

Ярославская добавила, что ее устраивает решение суда, который ограничил родителей девочки в правах и обязал их выплачивать алименты. Девочку передали из клиники органам опеки. Департамент труда и социальной защиты Москвы собирается предложить опеку над внучкой бабушке и дедушке, которые высказали желание забрать ее.

Ранее сообщалось, что мать девочки оказалась недовольна качеством лечения и пожаловалась на клинику в прокуратуру Москвы. Татьяна Максимова не согласилась с диагнозами и пожаловалась на нарушения требований к выписному эпикризу. Она также считает, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью. Женщина уверена, что врачи не предоставляют полную информацию в документах о выписке.

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