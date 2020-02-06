Стало известно будущее всю жизнь прожившей в больнице российской девочки

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы собирается предложить бабушке и дедушке временную опеку над пятилетней девочкой, которая всю жизнь прожила в больнице. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

«Для девочки это будет лучшим вариантом, для нас приоритет — семейная форма устройства», — говорится в публикации.

Если в настоящий момент родственники не смогут взять внучку, ее на время отправят в центр «Наш дом», где в отдельных комнатах организовано проживание семейного типа с доступом к медицинской помощи. Там ей предоставят няню. Параллельно с бабушкой и дедушкой будут работать специалисты департамента, чтобы «помочь девочке попасть к родным людям».

Если ребенка не получится передать им, то в крайнем случае ей подыщут временную семью.

5 февраля суд ограничил в правах родителей девочки и обязал их выплачивать алименты, они будут обжаловать решение. Ребенка передали из перинатального центра органам опеки. Ранее бабушка и дедушка заявляли о желании забрать внучку себе.

Девочка родилась недоношенной в 2014 году и проходила восстановление в московской клинике «Мать и дитя». Затем ее отдали в семью, но вскоре родители вернули дочь, опасаясь за ее жизнь. В течение следующих пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать ее, говоря, что она тяжело больна. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать девочку.

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