Мать жившей в больнице девочки объяснила постоянные неявки в суд

Москвичка Татьяна Максимова, чья пятилетняя дочь всю жизнь жила в больнице, объяснила постоянные неявки в суд серьезным заболеванием. Об этом она написала в своем письме, которое адвокат зачитала на судебном заседании о возможном ограничении родителей в правах. Текст обращения опубликовали «Такие дела».

Мать рассказала, что в июле 2019 года у нее обнаружили меланому кожи третьей степени с метастазами в лимфоузлах. Ее прооперировали, и 3,5 месяца шло послеоперационное восстановление. Одновременно проводилась химиотерапия. Проведенные в конце ноября исследования показали отрицательную динамику. Была определена причина появления рака — ген мутации. «Это говорит о том, что рак развился на нервной почве из-за постоянного стресса», — отметила Максимова.

Женщина обращалась во все правоохранительные органы Москвы и просила суд принять во внимание ее состояние здоровья и обстоятельства. «Я желаю участвовать в процессе лично, чтобы ответить на все имеющиеся вопросы и разъяснить сложившуюся ситуацию», — добавила она.

В письме отмечалось, что девочка родилась на 24,5 неделе с весом 860 граммов. Вскоре ее срочно прооперировали хирурги-окулисты, после наркоза на фоне сильной недоношенности начались серьезные осложнения. Младенца поместили на выхаживание и реабилитацию в московскую клинику «Мать и дитя». «Администрация создала все условия для нахождения моей дочери в стационаре как дома», — заметила родительница.

По ее словам, третий этаж больницы полностью отвели под игровые и развивающие комнаты, которые сделали специально для маленькой пациентки. Было выделено место для самокатов и детских колясок, что недопустимо в стационаре. С ребенком занимались няни, логопеды, дефектологи, массажисты, приезжали родственники. Позже семья решила обсудить состояние девочки с иностранными врачами и попросила клинику предоставить всю документацию. Тогда выяснилось, что поставленный при рождении диагноз сменился на другой, встал вопрос, почему ребенка не переводят из отделения для новорожденных в более взрослое. «И всегда получала один и тот же ответ: "Там же инфекция, ей нельзя". Меня это настораживало и пугало», — написала Максимова.

До 20 марта 2019 года перинатальный центр продолжал платно лечить девочку. В других столичных клиниках отказывались принимать ее, утверждая, что медицинские документы составлены неправильно.

Женщина подчеркнула, что с 20 марта не подписывала акт об оставлении ребенка и собирается его обжаловать. «Хочу пояснить, что свои родительские обязанности я исполняю в полном объеме, несмотря на серьезность моего заболевания, и от своей дочери не отказываюсь», — добавила она.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил права родителей и обязал их отдавать четверть своего заработка на алименты. Ребенка передадут из перинатального центра в органы опеки до совершеннолетия. Семья будет обжаловать решение суда.

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