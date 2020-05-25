Россиянку лишили родительских прав за не умеющего есть семилетнего сына

Суд лишил родительских прав жительницу Башкирии, которая к семи годам не научила сына говорить и самостоятельно есть. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Милана Скоробогатова.

По ее словам, Салаватский городской суд вынес решение 19 мая. Готовятся документы для отправки ребенка в детский дом или устройства в семью.

Мальчика поместили в приют в сентябре прошлого года, опека подала иск против родителей. Омбудсмен отметила, что за это время мать ни разу не навестила сына. В течение полугода ребенок социализировался, начал играть с детьми, научился пользоваться столовыми приборами, говорит слова, но пока не может формулировать предложения. Также ему оформили временную регистрацию по адресу приюта для оформления дополнительных документов.

Днем ранее «Уфа1.ру» писало, что лишенная прав родительница нигде не работала, пила. Вместе с ребенком она жила в антисанитарных условиях, в квартире не было электричества и газа. Мальчик не умел одеваться, умываться, ел только руками, в общении с людьми терялся.

25 мая стало известно, что жившую с рождения в московском роддоме пятилетнюю девочку отдали в новую семью.

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