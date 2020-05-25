Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, ребенок больше не находится в перинатальном центре, и ее судьба складывается хорошо. «Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — рассказала Ярославская.

В начале апреля сообщалось, что девочке нашли замещающую семью. Планировалось, что ее отдадут новым родителям после окончания карантина по коронавирусу.

Ранее Мосгорсуд решил судьбу девочки и признал законным ее передачу органам опеки. Родителям девочки, которые были ограничены в правах, отказали в удовлетворении апелляции.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в клинике «Мать и дитя». Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать девочку. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Мать девочки была уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

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