Спрятавший троих детей в лесу от коронавируса россиянин объяснился

Житель Приморья Алексей Ивлев во время эпидемии коронавируса начал жить в лесу с тремя детьми по их просьбе. Свой поступок он объяснил в разговоре с РИА Новости.

«Основная причина — дети просили пойти в лес, переночевать там, пожить», — сказал мужчина.

По его словам, семья не собиралась все время жить в дикой природе, это планировалось в первую очередь как отдых и поход с палатками. Они отошли от родного поселка Кавалерово примерно на 300 метров и разбили лагерь, но периодически возвращались домой. Дополнительно к этому соблюдался режим самоизоляции, поскольку все четверо находились вдали от общественных мест.

Родитель отметил, что их лагерь был оснащен солнечной электростанцией, у семьи, помимо продуктов питания, был ноутбук, освещение, переносной душ, огнетушитель. «Детям ничего не угрожало. У меня не было и мысли [что начнется розыск], так как мы не собирались уходить надолго в незнакомые места», — добавил россиянин.

О пропаже мальчиков в полицию сообщил директор школы. Спустя два дня отца и трех малолетних детей нашли в лесу, в их доме в поселке были записи с планами сбежать из дома. Источник РИА Новости в правоохранительных органах говорил, что семья пряталась в лесу от коронавирусной инфекции. Несовершеннолетних изъяли, отцу пригрозили лишением родительских прав из-за неподобающего состояния жилища.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!