Убежавшего от коронавируса в лес отца с детьми захотели лишить родительских прав

На жителя Приморья, который ушел жить в лес с тремя детьми, составили административный протокол, его могут лишить родительских прав. Об этом сообщает краевое УМВД.

Нарушение оформлено по части 1 статьи 5.35 КоАП (Неисполнение родительских обязанностей — прим. Ленты.ру). Как сообщает РИА Новости, представитель администрации Кавалеровского района области проинформировал, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники.

Сейчас органы опеки готовят иск об лишении отца родительских прав. Однако если он приведет свое жилье в нормальное состояние, семья сможет воссоединиться.

Накануне сообщалось, что россиянин и три его малолетних ребенка пропали в Приморье и были найдены спустя два дня. Они планировали переждать в лесу пандемию коронавируса.

28 апреля сообщалось, что жительница города Лениногорск в Татарстане испугалась, что россиян будут чипировать, и решила сбежать в лес с двумя детьми — там она построила шалаш на берегу реки и кормила 15- и 13-летнего сыновей листьями.

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