Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. Об этом в четверг, 30 апреля, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области, передает РИА Новости.

Глава управления Роспотребнадзора по области Ольга Курганова заявила, что мужчину полчаса разыскивали правоохранительные органы, после чего кинологи и полицейские задержали подозреваемого.

Кроме того, на протяжении двух дней полицейские устанавливали данные о его семье. Затем сотрудники инфекционной больницы тестировали родственников этого пациента на наличие в организме COVID-19. Как оказалось, вся семья сбежавшего также заражена коронавирусом. Отмечается также, что у мужчины есть ребенок, которому не более двух месяцев. Его также инфицировали вирусом нового типа.

Уточняется, что о пациенте, оставившем самовольно медицинское учреждение с подтвержденным диагнозом, стало известно местным властям 28 апреля. Мужчина сбежал из больницы через окно на первом этаже. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему также грозит штраф до 700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет.

По состоянию на 30 апреля известно о 56 зараженных в Амурской области, из них 10 пациентов вылечились от COVID-19, а один человек скончался от осложнений. В России насчитывается более 106 тысяч инфицированных. За последние сутки в регионах страны выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство остается в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336).

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