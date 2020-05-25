Россиянин с тремя детьми сбежал от коронавируса в лес

Россиянин и три его малолетних ребенка пропали в Приморье и были найдены спустя два дня. Об этом сообщило региональное СУ Следственного комитета России.

В начале мая появилось сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства. Спустя два дня они были найдены, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, они планировали переждать в лесу пандемию коронавируса. В ходе поисков по месту жительства семьи были найдены записи, которые свидетельствовали о намерении сбежать из дома.

По словам представителя администрации Кавалеровского района, дети изъяты из семьи. «Там вопрос по поводу условий содержания детей», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что отец семейства не задержан и находится дома.

В апреле российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и насмерть отравился корнями цикуты. По словам его супруги Ларисы, перед смертью Александр написал ей, что нашел корни кувшинки и собирается их варить, но ошибся и приготовил ядовитое растение.

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