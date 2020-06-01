Стали известны обстоятельства изъятия четверых детей из российской семьи

Органы опеки забрали четырех из пяти маленьких детей у семьи из поселка Тюльпанный Оренбургской области, потому что те не сделали ремонт в разваливающемся доме. Эти обстоятельства стали известны РЕН ТВ.

В мэрии Домбаровского района заявили, что от государства семья получила на руки 100 тысяч рублей на улучшение условий проживания, но отец якобы прогулял эти деньги. По информации РИА Новости, речь идет о региональном капитале. Родители написали заявление на получение этих средств в декабре 2018 года, после чего получили часть эти денег — десять тысяч рублей. «106 тысяч рублей регионального капитала есть на счету. Эту сумму семья может направить на улучшение жилищных условий», — добавили в администрации.

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Сам глава семейства Николай Саморока заявил журналистам РЕН ТВ, что не знал о существовании выплаты. «Нам даже их никто не предлагал. В первый раз слышу об этих 100 тысячах», — добавил он.

Супружеская пара купила дом в населенном пункте несколько лет назад на средства материнского капитала, но переехала в него только недавно. За время простоя здание обветшало и стало аварийным. Мужчина отметил, что неоднократно обращался к чиновникам с просьбой помочь с жильем, в том числе в 2020 году написал президенту открытое письмо. В полученном ответе было сказано, что семья уже получила материнский капитал и другой поддержки не будет.

В ходе проверки Следственного комитета выяснилось, что изъятие детей происходило по распоряжению главы Домбаровского района. В документе говорилось, что решение принято «в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище». Следователям предстоит проверить действия должностных лиц, которые изымали несовершеннолетних и применили силу к матери. Районная прокуратура займется выяснением подробностей жизни детей в семье и какую помощь им оказывали власти.

В полиции и опеке РЕН ТВ сказали, что семья неблагополучная. По словам местного участкового, они живут в антисанитарии, родители злоупотребляют алкоголем и бьют детей. Ранее врачи находили на их теле повреждения. При этом соседи отзываются о многодетной паре как о порядочных людях. Местный житель Азамат Мидыкулов отметил, что они помогали ему на сенокосе и оставили хорошее впечатление. По поводу их жилищных условий он добавил, что «у нас вся страна так живет».

Накануне, 31 мая, появилась видеозапись жестокого изъятия детей из семьи. На ней мать отказывается отдавать их, сопротивляется, полицейские скручивают ее и надевают наручники, а соцработница забирает из рук младенца. После этого четверо из пяти несовершеннолетних были направлены сначала в больницу, а затем в детский дом, куда родителей не пускают.

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