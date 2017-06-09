История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети

Управление по делам детей, семьи и молодежи Норвегии совместно рекламным агентством Kitchen сняли социальный ролик о мальчике из приемной семьи, который приходит в школу с пустой коробкой для ланча и чувствует себя неуютно среди детей во время перекуса. На рекламу обратило внимание издание Adweek.

По сюжету мальчик уходит из класса, бродит по коридорам и коротает время у фонтанчика с водой. Вернувшись к детям, он обнаруживает в своей коробке для еды угощение.

Школьник оглядывается и понимает, что каждый из его одноклассников поделился частью своего ланча.

Ролик, опубликованный в Facebook, посмотрели уже более 12 миллионов пользователей. В комментариях люди констатируют, что эту короткую историю должны посмотреть все дети и их родители.

По данным портала Carbonated, власти Норвегии намерены развивать программу усыновления детей из детских домов. В рамках этого проекта также запланирована постройка дополнительных учреждений для того, чтобы как можно больше несовершеннолетних норвежцев обрели жилье.