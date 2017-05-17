В сети возненавидели «Макдоналдс» за рекламу с мертвым отцом

Пользователи интернета раскритиковали новую рекламу «Макдоналдс» за эксплуатацию образа мертвого отца. Ролик был опубликован на YouTube-канале Anarchi.st

На видео, созданном для британских ресторанов сети, мальчик находит вещи умершего отца и пытается узнать у матери, каким человеком он был. Женщина выводит сына на прогулку, в ходе которой выясняется, что у ребенка и отца очень мало общего. Разговор заканчивается в одном из заведений «Макдоналдс», где мальчик узнает, что у них с папой одинаковые предпочтения в фастфуде — сэндвич «Филе-о-Фиш».

Пользователей Twitter возмутил такой поворот событий. Они назвали рекламу отвратительной и оскорбительной. «Только что выплакал все глаза, смотря рекламу "Макдоналдс". Просто идите на хрен за эксплуатацию идеи потерявшего отца ребенка, поехавшие идиоты», — заявил один из них.

«Кому нужен отец, когда можно съесть "Филе-о-Фиш"? Эта новая реклама "Макдоналдс" — позор», — заметил другой.

Представители сети ресторанов быстрого питания извинились перед недовольными юзерами, но решили не убирать рекламу из телевизионного эфира. «Мы хотели подчеркнуть роль, которую "Макдоналдс" играет в повседневной жизни наших клиентов, как в хорошие, так и в трудные времена», — приводит их заявление BBC News.