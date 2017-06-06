Apple сравнила мир без приложений с апокалипсисом

Видео: Apple / YouTube

Во время презентации новых продуктов компания Apple представила рекламу, в которой показала, что произойдет с миром, если он останется без приложений на iOS. По сюжету, новый сотрудник корпорации по ошибке выдергивает шнур, который отвечает за работу серверов компании, после чего у пользователей Apple исчезают приложения. Тогда жизнь превращается в хаос: люди теряют близких, провоцируют крупные дорожные аварии, в результате чего многие усматривают в происходящем предвестье апокалипсиса.

Менее чем за сутки рекламный ролик Apple под названием Appocalypse набрал на YouTube более миллиона просмотров.

