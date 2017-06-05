Apple представила новую iOS

В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые версии своих операционных систем, в том числе iOS 11. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте компании.

В iOS появилась возможность отправлять деньги своим знакомым с помощью iMessage и Apple Pay. В компании оптимизировали использование пространства на устройстве: сообщения из мессенджера хранятся в iCloud, а фотографии и ролики меньше «весят» без потери качества.

«Центр управления» системы получил полный редизайн. Теперь все пункты доступны на одном экране, а также имеется поддержка 3D Touch для вызова расширенного меню определенного пункта настроек. Незначительным изменениям подвергся экран блокировки и строка уведомлений.

Также редизайн получил и магазин приложений App Store и теперь он похож на приложение «Музыка». Появились отдельные вкладки с играми, программами, изменилась страница описания приложений. Отдельно вынесены различные подборки, а также статьи с советами от кураторов.

В системе появился особый режим «Не беспокоить за рулем». Он активируется автоматически, когда система распознает, что пользователь сел за руль. В таком случае смартфон показывает лишь черный экран, чтобы не отвлекать от дороги.

Система станет доступна для установки осенью 2017 года.