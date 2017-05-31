Бюрократы случайно рассекретили новинки от Apple

На сайте Евразийской экономической комиссии появилась информация о прохождении сертификации в России новых устройств Apple. Предполагается, что их презентация состоится 5 июня на конференции WWDC 2017.

Информация о новинках Apple в «Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» Скриншот: «Лента.ру»

Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, содержит информацию о четырех новых моделях iPad под кодовыми номерами A1670, A1671, A1701 и A1709.

По данным 9to5mac, под номерами A1701 и A1709 скрывается новая версия планшета с безрамочным 10,5-дюймовым экраном. Какими будут другие модели, пока неизвестно.

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Вместе с этим в реестре имеются данные о выпуске пяти новых моделей MacBook под кодами A1289, A1347, A1418, A1419 и A1481. Предполагается, что Apple обновит характеристики 12-дюймового MacBook, MacBook Air и MacBook Pro. Также компания представит новую беспроводную клавиатуру.

WWDC 2017 состоится 5-9 июня 2017 года в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в McEnery Convention Center. В последний раз конференция проводилась в этом городе в 2002 году. Предполагается, что на презентации, помимо iOS, представят также новые версии macOS, watchOS и tvOS.