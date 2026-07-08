Водителей в Москве предупредили об опасности

Дептранс: Водителям Москвы нужно быть особо внимательными на дорогах на фоне непогоды

Водителей в Москве призвали быть особенно внимательными и осторожными на дорогах в связи с непогодой. Об опасности предупреждает автолюбителей столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«В городе местами идет сильный дождь… Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — посоветовали в ведомстве.

Водителей призвали не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами. Во время сильного дождя специалисты порекомендовали воздержаться от поездок на машине и перенести их до улучшения погоды — это будет безопаснее всего, подчеркнули в дептрансе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в выходные, 11 и 12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня в столице может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.