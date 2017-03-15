Новая iOS «убьет» 200 тысяч приложений

Аналитики компании Sensor Tower заявили, что более 187 тысяч приложений перестанут работать после выхода iOS 11. Это произойдет из-за отказа компании от поддержки 32-битных программ, сообщает Mashable.

Специалисты отмечают, что в Apple долгое время агитировали разработчиков оптимизировать свои программы под 64-битные процессоры. Компания начала использовать их после выхода iPhone 5s в 2013 году, а потом стала требовать от студий выпускать приложения именно под новое «железо». Так, в бета-версиях iOS 10 появилось предупреждение, что программы со старой архитектурой не будут поддерживаться в будущем.

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Однако на данный момент остается множество приложений, которые не подготовлены к обновлению, — около восьми процентов, то есть более 187 тысяч. С выходом iOS 11, которая, по слухам, будет анонсирована на конференции WWDC 2017, в компании полностью прекратят поддержку «устаревших» программ. Apple аргументирует данный шаг тем, что они замедляют работу системы.

WWDC 2017 пройдет с 5 по 9 июня 2017 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В последний раз конференция проводилась в этом калифорнийском городе в 2002 году. Предполагается, что на презентации, помимо iOS, представят также новые версии macOS, watchOS и tvOS.