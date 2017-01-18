Найден способ «убить» iPhone с помощью эмодзи

Эксперт по кибербезопасности под ником Preston159 обнаружил новую уязвимость в iOS, которая позволяет вызвать зависание iPhone и iPad. Для этого достаточно отправить специальное сообщение с эмодзи, сообщает 9to5mac.

Чтобы «убить» устройство на любой версии iOS от 10.0 до 10.2.1, достаточно отправить сообщение с тремя символами: флаг, «ноль» и радугу. Специалист объясняет, что зависание происходит из-за того, что система пытается объединить эти символы в одно эмодзи «радужный флаг».

Дело в том, что эмодзи «радужный флаг» создается путем объединения двух других изображений: «развевающийся белый флаг» и «радуга». Команду для объединения эмотиконов дает невидимый символ VS16, и в действительности вредоносное сообщение выглядит следующим образом: флаг, VS16, «ноль» и радуга. Программа автоматически пытается объединить два смайлика в сообщении, но не может этого сделать из-за стоящего между ними «ноля». Это и приводит к зависанию.

Возобновить работу смартфона не удастся, закрыв приложение «Сообщения». Эксперт, нашедший уязвимость, создал специальный сайт, который позволит вернуть iPhone «к жизни». Для этого нужно пройти по ссылке в браузере Safari, после чего устройство сможет нормально работать.