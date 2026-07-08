Спортсмен вместе с друзьями изнасиловал спавшую туристку в Италии и завоевал новую медаль

The Sun: Итальянский тяжелоатлет изнасиловал спавшую туристку в Трапани

Известный итальянский тяжелоатлет вместе с друзьями изнасиловал спавшую туристку в доме в Трапани, Сицилия, и завоевал новую медаль во время судебного разбирательства по делу. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в июне 2022 года на Силиции, где отдыхала пострадавшая 27-летняя туристка. 29-летний Антонино Пиццолато познакомился с жертвой и ее друзьями во время прогулки. Позже компания девушки разошлась, а сама она продолжила вечер в расположенном неподалеку доме с новыми знакомыми.

Там туристка стала целоваться с одним из мужчин, среди которых были Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови. Тем временем спортсмен начал снимать поцелуй на видео и отказался удалить его, когда девушка попросила. Затем последняя заснула, а открыв глаза, обнаружила, что ее насилуют.

Жертва пыталась сопротивляться, но безуспешно. В ходе разбирательства дела суд признал вину всех четверых насильников и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. При этом во время расследования Пиццалато успел принять участие в очередных соревнованиях и завоевал медаль.

Ранее в Испании мужчина притворился работником отеля и попытался изнасиловать трех туристок. Девушки смогли убежать и сообщили о произошедшем в полицию.